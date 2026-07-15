SCUOLE CHIUSE ALLA GAMMARANA PER LO STOP ALL'ACQUA: SOSPESE LE ATTIVITÀ ALLA "D'ALESSANDRO" E AL NIDO "PINOCCHIO"

In seguito alla comunicazione della Ruzzo Reti S.p.A relativa a un intervento programmato per la sostituzione condotta distributrice, che renderà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile nella giornata di domani, 16 luglio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in un’area compresa tra viale Crispi e la zona della Gammarana, il Comune ha disposto la chiusura, per l’intera giornata, della scuola secondaria di primo grado “D’Alessandro” e del nido d’infanzia “Pinocchio – A. Ferrante”.

L’intervento della Ruzzo Reti, come comunicato dalla società acquedottistica, interesserà le zone di : viale Crispi dal civico 2 al civico 16; via Aeroporto; via Potito Randi; via Marcozzi; via G. Gentile;

via E. Ambrosi; via G. Matteotti; via Gammarana; via A. Romualdi; via De Jacobis; via L. Tripoti; via L. Einaudi; via E. De Nicola; via N. Castagna; via Interamnia.