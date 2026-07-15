CLIMA ACCESO IN COMUNE, L'ASSESSORE HA TENTATO DI PACIFICARE GLI ANIMI

Con il passare delle ore, assume contorni più definiti la vicenda del duro confronto scoppiato in Comune nella riunione sui tempi dei lavori al Conservatorio Braga e del all’ex Mercato. E i ruoli cambiano, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio. Secondo quanto emerso, infatti, l'assessore avrebbe preso parte soltanto alla fase iniziale dell'incontro, intervenendo nel tentativo di stemperare le tensioni che già si erano manifestate tra i rappresentanti delle imprese e i tecnici comunali. Un ruolo pacificatore, dunque, prima che lo stesso assessore lasciasse l’incontro per altri impegni. Dopo, il confronto sarebbe proseguito direttamente tra le aziende e gli uffici del Comune, assumendo toni particolarmente accesi, con scambi verbali anche molto animati. Le divergenze avrebbero riguardato lo stato di avanzamento dei cantieri, le criticità operative e le rispettive responsabilità per i ritardi accumulati. Non è il primo episodio di forte tensione. Il precedente confronto, relativo ai lavori alla gare per i lavori dell'ex municipio di Piazza Orsini, si era infatti concluso in un clima altrettanto acceso.