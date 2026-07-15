MEDICO MINACCIATO A BISENTI: PALETTO DI FERRO CONTRO LA CASA DELLA COMUNITÀ, DENUNCIATO UN TRENTENNE

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario nel Teramano. Un giovane del posto, poco più che trentenne, si è presentato alla Casa della Comunità di via Roma a Bisenti, presidio sanitario di riferimento per tutta la Val Fino, chiedendo la prescrizione di un farmaco. La dottoressa in servizio, ritenendo di non poter accogliere la richiesta, ha rifiutato la prescrizione e lo ha invitato ad allontanarsi. Circa un'ora dopo, lo stesso uomo è tornato armato di un paletto di ferro, minacciando la professionista e colpendo ripetutamente la porta d'ingresso dell'ambulatorio, danneggiandola. La dottoressa, che nel frattempo si era chiusa all'interno dei locali, è rimasta illesa e l'aggressione non ha avuto conseguenze fisiche. Questa mattina il medico ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Bisenti, che hanno avviato gli accertamenti sull'accaduto. Dell'episodio è stato informato anche il sindaco Renzo Saputelli, che ha espresso una dura condanna per quanto accaduto.