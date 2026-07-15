FOTO/ VANDALI IN AZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIANO D'ACCIO: IMBRATTATE LE PARETI INTERNE?

Brutta sorpresa oggi alla scuola dell'infanzia di Piano d'Accio, a Teramo, dove ignoti si sarebbero introdotti all'interno dell'edificio vandalizzando diversi locali. I responsabili avrebbero imbrattato numerose pareti con pennarelli, lasciando segni e scritte all'interno della struttura destinata ai più piccoli. Sul posto si sta recando l'assessore comunale Mimmo Sbraccia per un sopralluogo a nome dell'amministrazione, insieme a diversi cittadini, indignati per quanto accaduto. A segnalare l'episodio alla nostra redazione sono stati alcuni residenti della zona, che hanno denunciato l'ennesimo atto vandalico ai danni di un bene pubblico e chiedono che vengano individuati al più presto i responsabili e adottate misure per evitare il ripetersi di simili episodi. "Sono giorni che vediamo le luci di notte accese" dichiarano i residenti. Esternamente però sembrerebbe vada tutto bene. Vi aggiorneremo.