FOTO/ TETTO SFONDATO, FINESTRE PERICOLANTI E PICCIONI: LA SCUOLA DI SANT'ATTO ATTENDE ANCORA L'AVVIO DEI LAVORI

Doveva essere un intervento - simbolo della messa in sicurezza delle scuole del territorio, ma a Sant'Atto il tempo sembra essersi fermato. L'edificio che fino a circa venticinque anni fa ospitava la scuola elementare oggi racconta una storia fatta di degrado e promesse rimaste sulla carta. Al piano terra continua a funzionare la scuola dell'infanzia, mentre il primo piano è utilizzato dal comitato di quartiere. Il secondo piano, invece, è completamente abbandonato: locali invasi dai piccioni, guano ovunque, vetri rotti, infissi deteriorati e un tetto in più punti sfondato che lascia filtrare acqua e accelera il deterioramento della struttura. Eppure le risorse per intervenire ci sono da anni. La scuola dell'infanzia di Sant'Atto è infatti inserita nel maxi piano di adeguamento sismico finanziato con l'Ordinanza speciale n. 31 della Struttura commissariale per il sisma 2016, con uno stanziamento di oltre 1,4 milioni di euro. Negli anni successivi sono stati affidati gli incarichi di progettazione e svolte le indagini preliminari in vista dei lavori, ma il cantiere non è mai partito. Nel 2023, in piena campagna elettorale, erano stati annunciati interventi ormai imminenti. A distanza di anni, però, dell'avvio dei lavori non c'è traccia e la struttura continua a mostrare evidenti segni di abbandono. Paradossalmente, gli unici investimenti visibili effettuati dal Comune negli ultimi anni riguardano la sostituzione dei giochi del parco destinato all'asilo e la realizzazione di un murales sulla facciata. Interventi certamente apprezzabili, ma che appaiono marginali rispetto alle condizioni dell'edificio, che necessita prima di tutto di un profondo recupero strutturale. Il contrasto tra i quasi un milione e mezzo di euro annunciati per la riqualificazione e l'attuale stato dell'immobile solleva inevitabilmente interrogativi sui ritardi che continuano a impedire l'avvio di un'opera attesa da anni da famiglie e residenti.