DIANA RITROVATA IN ROMANIA: LA 15ENNE STA BENE, RIENTRERÀ PRESTO CON LA FAMIGLIA

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Diana, la ragazza di 15 anni residente a Giulianova e scomparsa lo scorso 4 luglio. La giovane è stata rintracciata nel pomeriggio in Romania, nella zona di Gorj, grazie all'intervento della Polizia rumena.

La minorenne, di origini romene, è stata trovata insieme a un giovane maggiorenne con il quale si era allontanata nei giorni scorsi. Dopo il ritrovamento è stata accompagnata in una struttura protetta dedicata ai minori, dove si trova in sicurezza.

I familiari sono stati immediatamente informati dell'esito delle ricerche e hanno già potuto parlare con la figlia attraverso una videochiamata. Nel frattempo sono partiti per la Romania, dove la ragazza verrà loro riaffidata nelle prossime ore.