SI SENTE MALE, PARCHEGGIA E SI ACCASCIA, SALVATO DA UNA PATTUGLIA DI PASSAGGIO

Un controllo di routine lungo l'autostrada A24 si è trasformato in un intervento di soccorso che si è rivelato determinante per un automobilista colto da un malore. È accaduto nel tratto di competenza della Polizia Stradale, dove una pattuglia della Sottosezione L'Aquila Ovest ha notato un'auto ferma a bordo carreggiata.

Gli agenti si sono avvicinati pensando a un semplice guasto, ma hanno subito compreso che il conducente aveva bisogno di assistenza sanitaria. Dopo aver allertato il 118, hanno prestato le prime cure e assistito l'uomo fino all'arrivo dell'ambulanza, garantendo al tempo stesso la sicurezza della circolazione.

Il conducente è stato quindi trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti e le cure del caso.

L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dalla Polizia Stradale, impegnata quotidianamente non solo nel controllo del traffico e nella prevenzione degli incidenti, ma anche negli interventi di soccorso in situazioni di emergenza, dove tempestività e professionalità possono risultare decisive.