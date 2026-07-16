IL PALAZZO STORICO DELLA TERCAS VERSO LA VENDITA: NOTO IMPRENDITORE TERAMANO PRONTO ALL'ACQUISTO, OSPITERÀ ANCHE IL CONSOLATO DELL'ECUADOR

Uno degli edifici simbolo del centro storico di Teramo si prepara a cambiare proprietario. Il prestigioso palazzo di Corso San Giorgio che per decenni ha ospitato la sede della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e che oggi accoglie gli uffici della Banca Bdm sarebbe infatti in procinto di essere ceduto. Secondo quanto appreso da Certastampa, l'acquirente sarebbe l'imprenditore teramano Cristiano Artoni. L'operazione, ormai nelle fasi conclusive, avrebbe un valore che, secondo le indiscrezioni raccolte, si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Il passaggio di proprietà non comporterebbe però un cambiamento radicale nella destinazione dell'immobile. Una parte consistente del palazzo rimarrebbe infatti in locazione alla stessa Banca Bdm, che continuerebbe a utilizzarlo come sede dei propri uffici, garantendo così continuità alla presenza dell'istituto nel cuore della città. Le novità, tuttavia, non si fermano qui. L'ala storica dell'edificio, il caratteristico corpo bianco che si affaccia sull'angolo tra Corso San Giorgio e via Carducci, sarebbe destinata a ospitare gli uffici diplomatici del Consolato dell'Ecuador. Un progetto legato allo stesso Artoni, che, secondo quanto si apprende, sarebbe destinato ad assumere il ruolo di console onorario del Paese sudamericano. L'operazione rappresenterebbe una doppia buona notizia per Teramo. Da un lato, uno degli immobili più prestigiosi del centro storico, inserito nel piano di dismissione degli asset dell'istituto bancario, resterebbe nelle mani di un imprenditore del territorio. Dall'altro, la città tornerebbe ad avere una rappresentanza diplomatica, dopo la chiusura e il trasferimento a Pescara del Consolato della Lituania. La possibile apertura del Consolato dell'Ecuador, in una sede di particolare prestigio e valore storico, restituirebbe infatti a Teramo un ruolo anche sul piano delle relazioni istituzionali internazionali, riportando nel cuore della città un presidio diplomatico destinato ad avere anche un importante valore simbolico.