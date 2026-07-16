RUBANO CAVI DI RAME… E IL PAESE RESTA AL BUIO



Un furto di cavi elettrici ha lasciato completamente al buio un borgo storico, recuperato negli ultimi anni e divenuto sede di eventi culturali, concerti e iniziative estive. Il colpo è stato messo a segno durante la notte e avrebbe avuto come obiettivo il rame contenuto nei cavi dell'impianto di illuminazione di Morino Vecchio, nella Valle Roveto, in provincia dell’Aquila. Secondo i primi accertamenti, i responsabili hanno tranciato e portato via parte dell'impianto elettrico, provocando un danno che va ben oltre il valore del materiale sottratto. Oltre ai costi per il ripristino, infatti, il furto rischia di compromettere il calendario delle manifestazioni in programma nel borgo. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a risalire agli autori del raid. L'assenza di un sistema di videosorveglianza nell'area rende più complessa l'attività investigativa.





foto elaborazione AI