DISPETTI, DANNI, SASSATE, GAVETTONI DI PIPÌ E UNA BOMBA CARTA IN GARAGE, L'INCUBO DI UN UOMO IN GUERRA CON UNA BANDA DI RAGAZZINI



Quella che inizialmente sembrava una serie di semplici bravate si sarebbe trasformata, con il passare dei mesi, in una vera e propria escalation di intimidazioni. Un uomo di 55 anni ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Sulmona, chiedendo che venga fatta luce sui ripetuti episodi di cui sostiene di essere vittima.

L'ultimo episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato anche il più preoccupante. Davanti al garage dell’abitazione dell’uomo, a Castelvecchio Subequo, è stato fatto esplodere un potente petardo, una vera bomba carta, che ha provocato danni alla struttura. Secondo il racconto dell'uomo, tutto sarebbe iniziato nello scorso mese di maggio, dopo aver richiamato un gruppo di adolescenti che stava facendo rumore sotto casa, dove vive insieme all'anziana madre. Da quel momento, sostiene, sarebbero cominciati continui atti di disturbo e danneggiamento: lanci di sassi contro l'abitazione, insulti, offese e perfino un gavettone di urina.

foto elaborazione AI