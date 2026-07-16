UOMO DI 58 ANNI TROVATO MORTO TRA L'AUTO E IL TRATTORE: GIALLO SULLE CAUSE





È avvolta nel mistero la morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita nei pressi della propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto disteso a terra tra la sua auto e un trattore, in un'area adiacente alla casa di Assergi, nella quale viveva.

L'allarme è scattato quando il 58enne è stato trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, insieme ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Al momento non sono chiare le cause della morte. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ipotesi, dall'incidente al malore improvviso, senza escludere alcuna pista fino al completamento degli accertamenti.

L'uomo era rientrato da poco ad Assergi dopo il completamento dei lavori di ricostruzione della sua abitazione, resa inagibile dal terremoto del 2009. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente colpito la comunità del paese, dove era molto conosciuto. Saranno le indagini e gli eventuali accertamenti medico-legali a chiarire le cause del decesso.

foto elaborazione AI