BANDIERE LOGORE ALL'ISTITUTO PASCAL, SCATTA LA SEGNALAZIONE: «VANNO SOSTITUITE»

Le bandiere italiana ed europea esposte all'Istituto Pascal versano in condizioni di evidente deterioramento. Tessuti scoloriti e usurati dal tempo offrono un'immagine poco decorosa per un edificio scolastico e per i simboli istituzionali che rappresentano. La segnalazione di un nostro lettore richiama anche quanto previsto dalla normativa, secondo cui le bandiere esposte sugli edifici pubblici devono essere mantenute in buono stato di conservazione e sostituite quando risultano logore, scolorite o deteriorate dagli agenti atmosferici. Una situazione che, oltre all'aspetto estetico, solleva il tema del rispetto dei simboli della Repubblica e dell'Unione Europea, rendendo auspicabile un rapido intervento per la sostituzione dei vessilli.