ASP1, OGGI IL TAVOLO IN PREFETTURA: IN ARRIVO 800MILA EURO PER SBLOCCARE GLI STIPENDI DI MAGGIO

Si terrà questa mattina, in Prefettura a Teramo, il vertice richiesto dall'assessore regionale Roberto Santangelo per affrontare l'emergenza dei mancati pagamenti ai dipendenti delle case di riposo Asp1 di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto. Al tavolo parteciperanno il commissario dell'Asp1 Roberto Canzio, le organizzazioni sindacali e le cooperative Sanitalia e Assistenza 2000 Nel frattempo è pronta la determina regionale che dispone lo stanziamento di 800mila euro provenienti dai fondi Fsc Covid. Di questa somma, circa 440mila euro saranno destinati al pagamento degli stipendi arretrati relativi al mese di maggio, mentre la restante parte servirà a rimborsare le maggiori spese sostenute dall'Asp1 durante l'emergenza pandemica, consentendo anche di alimentare i conti dell'ente attualmente bloccati. L'intervento consentirà quindi di liquidare la mensilità di maggio, ma restano le preoccupazioni dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Nursind sulla copertura finanziaria delle retribuzioni dei mesi successivi. Durante il tavolo regionale svoltosi martedì, le sigle sindacali hanno infatti espresso forti dubbi sulla possibilità di garantire i pagamenti a partire da giugno. All'incontro avevano partecipato anche i sindaci di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto, che hanno chiesto l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla vicenda, proposta accolta dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Resta infine atteso il subentro del consorzio di cooperative Kursana nella gestione delle tre strutture residenziali.