LOTTO ZERO, LA PERIZIA: MARCO BALDASSARRI INVASE LA CORSIA OPPOSTA. IPOTESI MALORE PRIMA DELLO SCHIANTO

La perizia tecnica depositata dalla Procura avrebbe fatto luce sulla dinamica del tragico incidente costato la vita a Marco Baldassarri, il 37enne deceduto il 14 marzo scorso in un violento scontro frontale lungo il Lotto Zero, a Teramo. Secondo gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico Antonio Bernardi, sarebbe stata la Ford Fiesta guidata da Baldassarri a invadere la corsia opposta di marcia prima dell'impatto con la Fiat Punto condotta da un giovane di 25 anni. L'analisi dei rilievi, delle tracce di frenata e dei danni riportati dai veicoli ha consentito al consulente di ricostruire la dinamica dell'incidente, indicando come probabile causa dell'invasione di corsia un improvviso malore del conducente. Proprio questo aspetto dovrà però trovare conferma negli esiti dell'esame autoptico, che era stato eseguito dal medico legale Giuseppe Sciarra, nel frattempo scomparso nei mesi successivi. Le risultanze dell'autopsia sono ancora quindi al vaglio degli inquirenti e saranno determinanti per stabilire se il 37enne sia stato colpito da un evento sanitario prima dell'impatto. L'incidente si verificò poco dopo le 13 lungo la variante della statale 80, nel tratto del Lotto Zero in prossimità del ponte a catena. Baldassarri, originario di Torricella Sicura ma residente a Teramo era molto conosciuto in città, stava viaggiando in direzione Montorio quando la sua vettura finì sulla corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con la Punto che procedeva verso Teramo. L'urto fu devastante. Per il 37enne ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118 si rivelò inutile. Il conducente dell'altra vettura riportò invece ferite lievi e fu trasportato all'ospedale Mazzini. Sul posto intervennero i vigili del fuoco, che estrassero la vittima dalle lamiere utilizzando attrezzature idrauliche, oltre agli operatori della Croce Rossa, alla Polizia Stradale e alla Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il Lotto Zero rimase chiuso per oltre due ore, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Il deposito della consulenza tecnica rappresenta ora un passaggio importante nell'inchiesta coordinata dalla Procura, che attende gli esiti definitivi dell'esame autoptico per chiarire se all'origine della tragedia vi sia stato un improvviso malore del conducente.