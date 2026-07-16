VIDEO / ASP 1 / SUMMIT IN PREFETTURA MA SITUAZIONE IN STALLO, IL PREFETTO CHIEDE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI ENTRO LUNEDÌ, I LAVORATORI: “CI PRENDONO IN GIRO”

Sì è svolto stamattina, presso la Prefettura, il tavolo convocato per affrontare l'emergenza legata al mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori delle cooperative Sanitalia e Assistenza 2000 che operano per l'ASP1. All'incontro hanno partecipato il Prefetto, l'assessore regionale Nicoletta Santangelo, il Capo di Gabinetto Stefano Cianciotta, il Commissario dell'ASP1 Canzio, i rappresentanti delle cooperative, collegati da remoto, e le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL, UIL FPL e UGL Salute.

Ad aprire il confronto è stato il Prefetto, che ha ribadito come il servizio pubblico non possa essere interrotto e che la priorità assoluta sia garantire il pagamento degli stipendi ai lavoratori.

L'assessore Santangelo ha spiegato che la convocazione del tavolo si è resa necessaria perché le cooperative non sono attualmente in grado di pagare le retribuzioni. Ha annunciato che è stata predisposta la determina per la cessione di un credito di circa un milione di euro, relativo ai fondi PSC/FSC ex Covid, precisando che tali risorse potrebbero consentire il pagamento di una mensilità.

Le cooperative hanno confermato che, non appena riceveranno l'accredito delle somme, procederanno immediatamente al pagamento dello stipendio di maggio.

Nel corso del confronto la UIL FPL ha riconosciuto l'impegno degli uffici regionali sotto il profilo normativo. L'UGL Salute ha confermato la propria preoccupazione per la situazione, auspicando una soluzione definitiva, mentre la CISL ha definito l'intervento annunciato una misura esclusivamente tampone, ribadendo la necessità di affrontare in modo strutturale le criticità dell'ASP1. Nel dibattito è stata inoltre richiamata la sentenza n. 21 ed è stato chiesto alla Regione di chiarire quale sia il "Piano A" e quale il "Piano B" per uscire definitivamente dall'emergenza.

Particolarmente duro l'intervento della FP CGIL. Il sindacato ha ricordato che sei anni fa era stata aperta la vertenza PAP e che quattro anni fa una nuova vertenza aveva riportato al centro gli stessi problemi. Oggi cambiano le cooperative coinvolte, Sanitalia e Assistenza 2000, ma la situazione resta invariata. Per la CGIL si tratta di una criticità strutturale dell'ASP1 che continua a ripresentarsi indipendentemente dai soggetti coinvolti. "Cambiano Prefetti e Assessori, cambiano le cooperative, ma non cambia il disagio dei lavoratori", ha evidenziato il sindacato, sottolineando come da anni i dipendenti vivano nell'incertezza di non sapere quando riceveranno lo stipendio. La richiesta è stata chiara: garantire immediatamente il pagamento delle mensilità di maggio e giugno e della quattordicesima, individuando una soluzione definitiva che impedisca il ripetersi della crisi.

Successivamente è intervenuto il Commissario Canzio, che ha sostenuto come negli ultimi quattro anni la situazione economica dell'ASP1 sia profondamente migliorata grazie all'azione dell'Azienda e della struttura commissariale. Ha ricordato che il debito, pari a circa 14-15 milioni di euro, è stato affrontato attraverso specifici piani di rientro e che il principale ostacolo è stato rappresentato dal pignoramento e dal mancato via libera della banca a una delibera predisposta dall'Azienda. Canzio ha inoltre evidenziato che oggi l'ASP1 presenta risultati economici positivi, con utili compresi tra 1,5 e 2 milioni di euro e un patrimonio stimato tra i 100 e i 120 milioni, definendo efficiente la gestione patrimoniale. Secondo il Commissario, tuttavia, il problema riguarda esclusivamente l'attuale carenza di liquidità e, allo stato attuale, la Regione non avrebbe ulteriori strumenti di intervento.

Le cooperative hanno ribadito di non poter anticipare alcuna somma e hanno confermato che lo stipendio di maggio sarà corrisposto soltanto lunedì, dopo l'accredito delle risorse regionali.

Nel suo successivo intervento l'assessore Santangelo ha respinto le accuse di inerzia rivolte alla Regione, ricordando il trasferimento di 10 milioni di euro all'ASP1 attraverso fondi FSE/Covid, gli interventi di efficientamento energetico per circa 30 milioni di euro e la modifica della legge regionale n. 29 sull'accreditamento, approvata nel 2025. Ha inoltre ricordato che da settembre è operativo un tavolo dedicato all'accreditamento, con l'obiettivo di definire il fabbisogno dei posti, predisporre un cronoprogramma e rivedere il sistema di accreditamento dell'ASP1.

Nella replica finale la FP CGIL ha richiamato un articolo dell'11 dicembre 2021 nel quale si parlava già di un debito di circa 8 milioni di euro e nel quale l'allora assessore Nicoletta Verì? No, Quaresimale dichiarava che la Regione stava predisponendo interventi per tutelare lavoratori e cittadini, riconoscendo l'esistenza di problematiche strutturali. "Sono passati cinque anni da quelle dichiarazioni – ha osservato il sindacato – il debito è raddoppiato e il disagio dei lavoratori è rimasto immutato. Ancora oggi i dipendenti vivono senza alcuna certezza sul pagamento degli stipendi."

La FP CGIL ha quindi ribadito le proprie richieste: pagamento immediato dello stipendio di maggio, dello stipendio di giugno e della quattordicesima mensilità, insieme all'individuazione di una soluzione stabile che garantisca la continuità del servizio pubblico e impedisca il ripetersi ciclico dell'emergenza.

A chiudere il tavolo è stato il Prefetto, che ha rivolto un preciso richiamo alle cooperative, affermando che la determina è stata adottata e che, indipendentemente dai tempi delle procedure contabili interne, entro lunedì 20 luglio dovranno essere disposti i bonifici per il pagamento degli stipendi.

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