ASP 1 / SANTANGELO: “PER LO STIPENDIO DI MAGGIO SOLUZIONE VICINA..”

L'assessore Santangelo, dopo l’incontro in prefettura, rassicura sui tempi di pagamento degli stipendi, spiegando che le procedure amministrative sono ormai nella fase conclusiva e che gli accrediti dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

L'assessore ha spiegato che è stata predisposta la documentazione necessaria e che il provvedimento relativo alle somme è stato trasmesso alla Ragioneria. "Abbiamo fatto il provvedimento e sostanzialmente sta andando in Ragioneria, quindi tra qualche giorno vedranno i soldi accreditati", afferma.

Santangelo sottolinea inoltre di aver chiesto un'accelerazione delle procedure, evidenziando lo sforzo compiuto dagli uffici per anticipare i tempi. Pur riconoscendo alcuni aspetti tecnici dell'iter amministrativo, ribadisce l'obiettivo di consentire il pagamento delle spettanze nel più breve tempo possibile.

Nel corso della conversazione viene anche affrontato il tema degli stipendi di maggio. Alla domanda se saranno pagati, l'assessore risponde in maniera positiva, lasciando intendere che, con il completamento dell'iter in Ragioneria, gli accrediti potranno essere effettuati. "Almeno gli stipendi di maggio verranno pagati. E poi si vede", conclude.

Le dichiarazioni lasciano intendere che la conclusione delle procedure amministrative sia imminente e che i lavoratori interessati possano ricevere gli accrediti nei prossimi giorni, anche se solo dello stipendio di maggio