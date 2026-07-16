NASCE "ME TE O TERAMO": UN NUOVO MOVIMENTO CIVICO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ

Una nuova realtà associativa si affaccia sulla scena cittadina con l'obiettivo di promuovere il confronto, la partecipazione e una riflessione sul futuro di Teramo. È nata l'associazione "Me Te o Teramo", costituita da un gruppo di cittadini provenienti da esperienze professionali e personali differenti, accomunati dalla volontà di contribuire al dibattito pubblico con idee, competenze e proposte.

Tra i soci fondatori figurano Domenico Bucciarelli, Arrigo Di Domenicantonio, Mauro Di Pietro, Roberto Di Sante, Luciano Di Marzio, Osvaldo Di Teodoro, Marcello Francia, Franca Labrecciosa, Francesco Mariani, Fabio Pirocchi, Valentina Papa, Luca Radaelli e Ferdinando Toscani, insieme ad altri cittadini.

L'associazione si propone di favorire una partecipazione critica e attiva della comunità teramana, stimolando il confronto su temi strategici per lo sviluppo della città e promuovendo una visione orientata alla crescita, alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio.

Nel documento di presentazione, i promotori spiegano di voler offrire un contributo libero da appartenenze partitiche, interpretando il senso civico nella sua accezione più ampia. L'intenzione è quella di mettere a disposizione della città energie, esperienze e competenze, favorendo convergenze su obiettivi condivisi e affrontando con spirito costruttivo le sfide che attendono Teramo.

L'associazione si presenta quindi come un movimento di opinione aperto al confronto pubblico, con l'ambizione di rappresentare uno spazio di elaborazione culturale e civica capace di coinvolgere cittadini, professionisti e realtà del territorio interessati a costruire nuove prospettive per la città.