SUPEREROI DEL FUTURO, ALL'ARCA DUE GIORNI DI LABORATORI CREATIVI PER I BAMBINI

Spazio alla fantasia, stimolata dall’arte, per il laboratorio creativo gratuito “Supereroi del futuro”, dedicato ai bambini e alle bambine dai 4 ai 9 anni e organizzato dal Polo Museale nell’ambito del programma di attività collaterali legate alla mostra “Wonderland,” di Filippo Tincolini e Laura Veschi, ospitata nei locali del Laboratorio per le Arti Contemporanee e che resterà in esposizione fino al 13 settembre.

Partendo dalle splendide statue ospitate nei locali de l’ARCA, venerdì 17 alle ore 10:00 e sabato 18 alle ore 18:00, il personale del Polo Museale metterà alla prova i più piccoli, nelle vesti degli archeologi del futuro, attraverso un viaggio nelle storie dei più noti supereroi.

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione, che dovrà essere effettuata via whatsapp al numero 329 3973084.

Il laboratorio consentirà ai più piccoli non solo di divertirsi imparando, ma anche di visitare un’esposizione di grande valore, che ha visto un impegno particolare da parte del Polo Museale della Città di Teramo, in particolare per quanto riguarda l’allestimento, e che va a valorizzare il legame tra Teramo e l’arte contemporanea così come il legame tra Teramo e il fantastico.

Una mostra diffusa anche nei principali spazi della città ma il cui nucleo centrale è ospitato a L’ARCA, dove sono in esposizione le opere della serie Ancient Gods, attraverso cui Filippo Tincolini indaga la sopravvivenza degli archetipi nel presente.

Nelle sale del Laboratorio di Arte Contemporanea, in particolare, sono esposte le iconiche sculture Diana, Bust of Dioniso, Hand of Justice, Daughter of Nyx, Camazotz, Nemean, Shield and Rock, Bust of Dedalo e Aracne Head.

A dialogare con queste ultime, una serie di fotografie di Laura Veschi dedicate alle opere in mostra – Diana, Bust of Dioniso, Hand of Justice, Daughter of Nyx, Camazotz, Nemean, Nemesis, Bust of Dedalo, Aracne Head, Teseo Head, Nemean Head,Thor Hammer e Lu Mazzamurellu – attraverso le quali l’artista offre una lettura personale e autonoma del mito contemporaneo elaborato da Tincolini. Completa il percorso l’installazione di Laura Veschi “Immagini e suoni del marmo”, dedicata al mondo delle cave e dei laboratori.

“Il laboratorio creativo “Supereroi del futuro” vuole accompagnare i più piccoli in un viaggio nel mondo dell’arte attraverso il gioco e la fantasia – sottolinea l’Assessore con delega alla Cultura Stefania Di Padova – e si aggiunge all’importante offerta didattica legata alla mostra, e non solo, curata dal personale del Polo Museale e dalla cooperativa che gestisce i servizi. Non posso che ringraziarli per l’impegno che mettono ogni giorno nel valorizzare il ruolo della cultura come strumento di crescita armonica dei nostri bambini e bambine e dei nostri ragazzi e ragazze e invito, chi non l’abbia già fatto, a visitare questa straordinaria mostra. Un’esposizione che, come ho già avuto modo di sottolineare, rappresenta un vero e proprio viaggio immersivo e suggestivo nell’immaginario contemporaneo, che va valorizzare ulteriormente l’ARCA, oggi sempre più teatro di proposte artistiche di livello nazionale e internazionale”.

Numerose, come evidenziato dall’Assessore, le proposte didattiche legate alla Mostra e curate dal Polo Museale e dalla Cooperativa Macchine Celibi.

Fino al mese di settembre, saranno infatti i seguenti percorsi e laboratori:

- Gli dei del XXI secolo: un percorso guidato di un’ora, dedicato a bambini e bambine dai sei anni in su, tra le sculture di Wonderland per scoprire come i grandi supereroi contemporanei affondino le proprie radici nei miti del mondo antico.

Il costo del percorso è di 5 euro.

- Mito, storia e immaginazione: Un itinerario urbano di un’ora e mezza tra arte, mito e sogno, dedicato dedicato a bambine e bambini dai 6 anni in su. Il percorso inizia al Castello della Monica per scoprire l’immaginario romantico del suo creatore, Gennaro Della Monica, tra dipinti e sculture popolate da figure cavalleresche. Il costo della visita guidata itinerante è di 7 euro;

- Chiaroscuri eroici: dalla forma al mito: Un’esperienza formativa e creativa dedicata al pubblico adulto, della durata di un’ora, per esplorare le potenzialità espressive del chiaroscuro, del volume e della percezione tridimensionale. Prendendo ispirazione dal linguaggio visivo e dai temi della mostra Wonderland, i partecipanti utilizzeranno come modello dal vero un mezzobusto, analizzando l'interazione tra luce e ombra sulla superficie tridimensionale. Il costo del laboratorio è di 10 euro.

- Storie a strisce: crea il tuo fumetto!: un percorso creativo della durata di un’ora, aperto dai 10 anni in su, incentrato sulla narrazione visiva e sulle tecniche del fumetto. Un laboratorio pensato per guidare ragazze e ragazzi nella costruzione di una vera e propria pagina a fumetti. Il costo del laboratorio è di 8 euro.

- Maschere in supersimmetria!: Un’attività manuale e divertente pensata per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, della durata di un’ora, per esplorare i concetti di simmetria, forma e colore attraverso il fantastico mondo dei supereroi e le suggestioni visive della mostra Wonderland. Il costo del laboratorio è di 8 euro.

- Il mio supereroe: crea la tua action figure: Un’attività creativa e di design dedicata agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, della durata di un’ora, pensata per trasformare i partecipanti in veri “produttori” di giocattoli, ispirata al mondo dei supereroi della mostra Wonderland. Il costo del laboratorio è di 8 euro.

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata al numero 0861/250873 e tramite mail da inviare all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .