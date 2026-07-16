LUTTO NEL MONDO DELLA RICERCA, MARSILIO: "GRAVE PERDITA PER IL PAESE"

"Con profondo dolore apprendo la notizia della scomparsa del professor Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. A nome mio personale e della giunta regionale abruzzese esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai collaboratori e a tutta la comunità dell’ASI.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto con l'ASI un incontro costruttivo e denso di prospettive, durante il quale abbiamo condiviso l’importanza strategica delle attività spaziali per lo sviluppo del nostro territorio e per il rilancio del comparto aerospaziale abruzzese. Il suo impegno, la sua competenza e la sua passione lasceranno un segno indelebile.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la scienza, la ricerca e l’intero Sistema Paese". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.