DOPPIO SOCCORSO SUL GRAN SASSO: DUE ALPINISTI FERITI RECUPERATI IN ELICOTTERO

Doppio intervento di soccorso oggi sul massiccio del Gran Sasso, dove i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono stati impegnati contemporaneamente in due distinte operazioni, coordinate dalla Centrale Operativa. Il primo allarme è scattato al Corno Piccolo, lungo la via di arrampicata "Due generazioni" alla Seconda Spalla. Un alpinista di 56 anni, originario di Terni, si è infortunato a una spalla durante il terzo tiro di corda, rimanendo bloccato sulla parete. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Aquila: il tecnico del Soccorso Alpino è stato calato con un verricello di oltre 70 metri, ha immobilizzato il ferito e lo ha recuperato insieme all'equipe sanitaria del 118. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale dell'Aquila. Mentre il primo intervento era ancora in corso, è arrivata una seconda richiesta di aiuto dal Monte Prena, lungo la Via dei Laghetti. Un alpinista romano di 62 anni è caduto su un tratto roccioso, riportando un trauma a un arto superiore che gli impediva di proseguire. È decollato l'elisoccorso da Pescara con il tecnico del Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118. Nonostante le forti raffiche di vento, il ferito è stato raggiunto, stabilizzato e recuperato con il verricello, per poi essere trasferito anche lui all'ospedale dell'Aquila. Le due operazioni si sono concluse con successo grazie al coordinamento del Soccorso Alpino e alla tempestività degli equipaggi di elisoccorso.