GENITORI DI SILVI PAESE: «SIAMO ESAUSTI E PREOCCUPATI, I CANTIERI PROMESSI NON SONO ANCORA PARTITI»

Cresce la preoccupazione dei genitori degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di Silvi Paese in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. I rappresentanti del plesso denunciano che, a pochi mesi dall'avvio delle lezioni, manca ancora una soluzione definitiva per garantire il rientro in classe dei bambini dopo la chiusura dell'edificio scolastico, disposta lo scorso marzo in seguito alla frana che ha interessato il borgo.

Nella nota i genitori ricordano che, grazie all'intervento della dirigente scolastica, gli alunni sono stati trasferiti temporaneamente in un altro istituto per consentire la conclusione dell'anno scolastico. Una soluzione definita però soltanto emergenziale e che, secondo le famiglie, non può diventare permanente.

Al centro della protesta c'è il mancato avvio dei lavori provvisori che, spiegano i rappresentanti, erano stati annunciati durante gli incontri con Comune e Protezione Civile. «Alle rassicurazioni verbali non sono seguiti fatti concreti», affermano, evidenziando come a metà luglio i cantieri non siano ancora partiti.

Le famiglie sottolineano inoltre il rischio di compromettere il progetto didattico "Senza Zaino", adottato dalla scuola e basato su ambienti specificamente organizzati e arredi dedicati. Una sistemazione temporanea, secondo i genitori, renderebbe difficile proseguire un percorso educativo costruito negli anni.

Per questo è stata inviata una lettera all'Ufficio scolastico provinciale di Teramo, all'Ufficio scolastico regionale, al Prefetto, al presidente della Regione Abruzzo e al sindaco di Silvi, chiedendo risposte ufficiali e tempi certi.

L'obiettivo dichiarato resta quello di riportare al più presto gli alunni nella scuola di Silvi Paese, considerata un punto di riferimento per l'intera comunità. «Le conseguenze della frana non possono ricadere sui bambini», concludono i rappresentanti dei genitori, chiedendo che alle promesse seguano finalmente interventi concreti.