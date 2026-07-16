A FINE LUGLIO IL GRANDE ITALIA LASCIA PALAZZO POMPETTI: DE REMIGIS CHIEDE UN INDENNIZZO PER IL TRASFERIMENTO DA 100 MILA EURO PER UN TRUCK

Le voci hanno iniziato ad alzarsi nel corso della seduta del consiglio comunale di oggi, attirando ben presto l'attenzione dell'intera aula e degli stessi consiglieri. Protagonisti dell'acceso confronto sono stati Adriano De Remigis, gestore dello storico Grande Italia di piazza Martiri, e il direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Vincenzo Rivera che sarebbe stato affrontato )a parole). Con il passare dei minuti il confronto si sarebbe fatto sempre più animato, tanto da costringere il sindaco a intervenire per riportare la calma e invitare i due a proseguire la discussione all'esterno dell'aula, così da non interrompere i lavori del Consiglio. Al centro della vicenda ci sarebbe il futuro del Grande Italia, destinato a lasciare entro la fine del mese i locali di Palazzo Pompetti per consentire gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio. Secondo quanto trapelato, De Remigis trasferirà temporaneamente l'attività in una struttura che sarà collocata a poca distanza dall'attuale sede, sulla base di un progetto già presentato. Il nodo del contendere riguarderebbe però il ristoro economico richiesto dal gestore per sostenere il trasferimento e le conseguenze dell'interruzione dell'attività. A quanto pare, De Remigis avrebbe chiesto 100.000 euro per il noleggio di un truck per 120 giorni senza nessun documento e nessun preventivo o ha chiesto un locale alternatico che l'ufficio per la ricostruzione non è tenuto a trovargli.

L'articolo 26 disciplina gli indennizzi per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive danneggiate dal sisma. In sintesi:

Chi può ottenere il contributo

Le imprese costrette a lasciare temporaneamente i locali perché interessati da lavori di riparazione, rafforzamento o adeguamento sismico.

La delocalizzazione serve esclusivamente a garantire la continuità dell'attività durante l'esecuzione dei lavori.

Come può avvenire la delocalizzazione

Affitto di un altro immobile nello stesso Comune, equivalente a quello originario.

nello stesso Comune, equivalente a quello originario. Installazione o noleggio di una struttura temporanea sul lotto dell'immobile o nelle aree adiacenti.

sul lotto dell'immobile o nelle aree adiacenti. Solo in casi particolari, e con specifiche autorizzazioni, è possibile trasferirsi in un Comune confinante o in un'altra area.

Quali indennizzi sono previsti

Per il trasferimento in un altro immobile:

è rimborsato il canone di locazione , fino al valore di mercato indicato nella perizia asseverata;

, fino al valore di mercato indicato nella perizia asseverata; il rimborso dura fino al termine dei lavori di riparazione o ricostruzione.

Per una struttura temporanea:

è riconosciuto un contributo pari al minore importo tra: il costo effettivo del noleggio per tutta la durata dei lavori; il costo convenzionale fissato dal Commissario, pari a 350 euro al metro quadrato , calcolato sulla superficie equivalente a quella dell'immobile danneggiato.

tra: Sono inoltre riconosciute le spese tecniche.

Cosa resta a carico dell'impresa

Non vengono rimborsati gli eventuali lavori impiantistici o di adeguamento necessari per rendere il nuovo immobile o la struttura temporanea pienamente funzionali all'attività: queste spese restano a carico del beneficiario.

In sostanza, la norma copre i costi della delocalizzazione temporanea (affitto o struttura provvisoria) entro i limiti previsti, ma non riconosce automaticamente un indennizzo per il mancato guadagno, la perdita di fatturato o altri danni economici indiretti.