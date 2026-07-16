AGOSTO RISCHIA DI ESSERE INFUOCATO: CALDO ANOMALO FINO A 50 GRADI, PICCHI ESTREMI E TEMPORALI VIOLENTI

Se luglio si avvia alla conclusione sotto il segno di un caldo opprimente, le prime proiezioni per agosto delineano uno scenario meteorologico che potrebbe essere ancora più estremo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) indicano infatti un mese caratterizzato da temperature diffusamente superiori alle medie stagionali, con ondate di calore persistenti e un aumento del rischio di fenomeni temporaleschi intensi. A dominare la scena dovrebbe essere ancora una volta l'anticiclone africano, pronto a estendersi sul bacino del Mediterraneo e a convogliare sull'Italia masse d'aria molto calde provenienti dal Sahara. Secondo le elaborazioni meteorologiche, le anomalie termiche potrebbero raggiungere i 3-5 gradi oltre i valori climatici di riferimento, soprattutto al Nord, mentre su gran parte della Penisola le massime potrebbero superare con facilità i 35 gradi, con punte oltre i 40 nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Le elevate temperature potrebbero favorire anche un forte accumulo di energia nell'atmosfera. Proprio per questo, quando l'anticiclone lascerà temporaneamente spazio a infiltrazioni di aria più fresca, potrebbero svilupparsi temporali di forte intensità, accompagnati da grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento e nubifragi improvvisi.