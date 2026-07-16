È GUERRA / IL SINDACO DI NOTARESCO AVVERTE TERAMO: «SE AUTORIZZATE L'IRISH FESTIVAL, ROMPIAMO I RAPPORTI ISTITUZIONALI»



Sale altissima la tensione tra Notaresco e Teramo sul futuro dell’Irish Festival. Il Primo Cittadino notareschino, Tony Di Gianvittorio, non appena saputo della disponibilità del Comune di Teramo ad autorizzare un identico Festival a Teramo, negli stessi giorni, organizzato dagli ex organizzatori di quello di Notaresco, ha voluto lanciare un duro avvertimento all'amministrazione comunale teramana, chiamando sia l’assessore agli eventi Filipponi, sia il Sindaco. «Il Festival si farà a Notaresco, dove si è sempre fatto, nel borgo più bello, il 28, 29 e 30 agosto», afferma il sindaco, rivendicando la continuità della manifestazione e contestando l'ipotesi che il Comune di Teramo possa autorizzare un evento analogo, al Parco Fluviale, il 29 e 30 agosto. Ma è soprattutto il passaggio successivo ad alzare il livello dello scontro istituzionale. Il primo cittadino avverte infatti che, qualora Palazzo di Città dovesse concedere l'autorizzazione, Notaresco interromperà ogni rapporto istituzionale con il Comune di Teramo. Una posizione che inevitabilmente richiama quanto accaduto in passato, quando Teramo si trovò in difficoltà con il proprio stadio. «Quando il Comune di Teramo ha avuto bisogno, Notaresco ha autorizzato, contro il parere di molti amministratori e cittadini, l'utilizzo del nostro stadio per consentire alla squadra biancorossa di giocare. Lo abbiamo fatto per aiutare Teramo in un momento difficile», ricorda Di Gianvittorio. Proprio per questo, il primo cittadino di Notaresco si aspetterebbe un atteggiamento diverso da parte dell'amministrazione teramana. L'appello finale è rivolto direttamente al sindaco del capoluogo, invitato a fare un passo indietro sull'eventuale autorizzazione dell’iniziativa. Le dichiarazioni aprono ora un nuovo fronte nei rapporti tra i due Comuni, con una polemica che rischia di andare ben oltre il destino del Festival e di trasformarsi in un vero e proprio caso istituzionale.