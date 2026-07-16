INGEGNERE TERAMANO TRA I CONDANNATI PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI

C'è anche un nome legato al Teramano tra i 32 imputati condannati nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova. Si tratta dell'ingegnere Fulvio Di Taddeo, 61 anni, originario di Cortino e dirigente di Autostrade per l'Italia, condannato dal Tribunale di Genova a 8 anni di reclusione. La Procura aveva chiesto una pena di 12 anni.

Di Taddeo, che ha mantenuto casa e studio professionale a Teramo ma vive da anni a Roma per motivi di lavoro, ricopriva il ruolo di responsabile dell'ufficio Controllo e Rischi di Autostrade per l'Italia. Già nelle prime fasi dell'inchiesta sul crollo del 14 agosto 2018, il suo nome era emerso tra quelli degli indagati per le responsabilità legate alla gestione e al monitoraggio dei viadotti della rete autostradale.

La sentenza pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Paolo Lepri ha confermato l'impianto accusatorio della Procura per quanto riguarda i vertici di Autostrade, Spea e, in parte, del Ministero delle Infrastrutture, pur ridimensionando diverse richieste di pena. Tra gli ex dirigenti di Autostrade sono stati inflitti 12 anni all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci e 11 anni all'ex responsabile delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli.

Il processo si è concluso con 32 condanne e 25 assoluzioni, segnando uno dei passaggi giudiziari più rilevanti legati alla tragedia del ponte Morandi, costata la vita a 43 persone. Tra i condannati figura dunque anche il professionista originario del Teramano.