DISTRIBUTORE SELF SERVICE IMPAZZISCE, IN UNA NOTTE 3MILA LITRI DI CARBURANTE GRATIS, MA ADESSO...



Un incredibile guasto tecnico ha trasformato, per una notte, un normale distributore self-service in una sorta di "open bar" della benzina e del gasolio. La voce si è sparsa alla velocità della luce sulle chat di WhatsApp e sui social, scatenando un vero e proprio assalto notturno.

Il bilancio? Ben 3.000 litri di carburante erogati gratis. Ma la festa per i furbetti del pieno è destinata a durare molto poco: il proprietario ha già consegnato i filmati delle telecamere di videosorveglianza alle forze dell’ordine. Tutto è iniziato nella tarda serata, quando a Francavilla un banale bug del sistema informatico o un guasto meccanico alla colonnina dei pagamenti ha sbloccato l'erogazione senza richiedere né carte di credito né contanti. I primi automobilisti, accortisi dell'anomalia, non hanno resistito alla tentazione. Da lì, il classico effetto domino: messaggi concitati sui gruppi WhatsApp e nel giro di un paio d'ore, la stazione di servizio si è riempita di auto, scooter e persino persone arrivate a piedi con le taniche di plastica, tanto che all'alba, le cisterne del distributore erano state alleggerite di circa 3.000 litri di carburante. La doccia fredda per il gestore è arrivata all'apertura, quando i conti della cassa non tornavano affatto a fronte di cisterne vistosamente svuotate. Tuttavia, l'illusione dell'impunità per chi ha riempito il serbatoio a scrocco è svanita non appena sono state accese le immagini del circuito di videosorveglianza, che hanno registrato ogni singolo istante. Targhe, volti e modelli di auto sono perfettamente visibili e riconoscibili. Chi pensava di averla fatta franca si è sbagliato di grosso.







Foto elaborazione AI