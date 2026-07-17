NON RISPETTA UNA PRECEDENZA E TRAVOLGE DUE RAGAZZINE IN BICI, UNA È GRAVE



Un pomeriggio di svago si è trasformato in dramma. Due ragazzine di 13 anni sono state travolte da un'auto mentre si trovavano a bordo delle loro biciclette in pieno centro abitato. Ad avere la peggio è stata una delle due giovanissime, trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Pescara a causa di un grave trauma cranico. L'incidente si è verificato ia Castel Frentano, in una strada, particolarmente trafficata e caratterizzata da numerosi incroci. Le due amiche stavano pedalando lungo la via quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono state colpite con violenza da una Fiat 500 guidata da un giovane di 27 anni del posto. L'impatto è stato inevitabile e tremendo: una delle tredicenni è stata sbalzata dalla sella, andando a impattare con la testa contro l'utilitaria prima di rovinare pesantemente sull’asfalto, mentre la seconda ragazzina è finita sul selciato, riportando diverse ferite e contusioni su tutto il corpo, ma fortunatamente in condizioni meno critiche rispetto all’amica. Sul posto, due ambulanze del 118, supportate dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano e dagli agenti della Polizia Locale. Secondo i primi accertamenti, l'ipotesi più accreditata per spiegare il sinistro sembrerebbe essere una tragica mancata precedenza.





Foto archivio