VIDEO / L'ABRUZZO IRISH SI FARÀ A TERAMO: «NESSUNO DI NOI È DI NOTARESCO...»





Dopo l'annuncio dell'abbandono di Tortoreto (dove il Comune organizzerà un suo festival dal 28 al 30 agosto), l'Abruzzo Irish Festival, manifestazione dedicata alla cultura irlandese e al mondo celtico si svolgerà il 29 e 30 agosto al Parco fluviale "Davide De Carolis" di Teramo, inaugurando una nuova fase della sua storia. A rendere possibile il festival è stata, dicono gli organizzatori•« la forte risposta del pubblico. Migliaia di messaggi di sostegno e la disponibilità di nuove energie organizzative» che li hanno convinti gli a rilanciare l'evento, puntando su una location più ampia e su un format ancora più ricco. «Il trasferimento nel capoluogo consentirà di sfruttare gli ampi spazi del parco fluviale, dove troveranno posto concerti, mercatini, accampamenti storici, aree dedicate al fantasy, attività sportive, laboratori e iniziative per famiglie. L'obiettivo è trasformare l'area in un grande villaggio celtico, con percorsi tematici e spazi dedicati alle diverse anime della manifestazione - sopiegano - grande attenzione sarà riservata anche alla musica. Sul palco saliranno gli Uncle Bard & The Dirty Bastards, i Bards From Yesterday, i Trinaluna, vincitori dell'European Celtic Contest 2025, oltre al flautista Tommaso Tornielli, tra i principali interpreti della musica tradizionale irlandese».

Non mancheranno il mercato artigianale lungo circa 200 metri, gli spettacoli di danza irlandese, le esibizioni di rievocazione storica, il tiro con l'arco e il tiro dell'ascia, un'area dedicata ai tatuatori, spazi Comix & Games, laboratori per bambini e adulti e spettacoli con il fuoco. Tra i gruppi già confermati figurano Signo Gladii, Clan Carantos e Fortebraccio Veregrense, realtà di riferimento nel panorama della rievocazione storica italiana.

La scelta del Parco fluviale si inserisce anche nel percorso di valorizzazione dell'area verde cittadina, che negli ultimi anni ha ospitato eventi di grande richiamo. Secondo gli organizzatori, la nuova sede offrirà una migliore accessibilità, maggiori servizi e potrà generare ricadute positive anche per le attività commerciali e ricettive di Teramo spiega l'asessore Filipponi