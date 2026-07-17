RICERCA A RISCHIO ALL'IZS DI TERAMO, I SINDACATI: «TAGLI AI FONDI, A RISCHIO 15 POSTI DI LAVORO»

Le organizzazioni sindacali FP Cgil Teramo, Cisl Fp Teramo e Uil Fp Teramo, insieme alle Rsu, lanciano l'allarme sulla situazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Al centro della protesta c'è la rimodulazione dei trasferimenti economici decisa dal Ministero della Salute, che secondo i sindacati comporterebbe un significativo ridimensionamento delle risorse destinate alla ricerca sanitaria pubblica.

Nel corso di un'assemblea generale del personale, convocata il 22 giugno, sono stati illustrati gli effetti della riduzione dei finanziamenti, che riguardano in particolare il personale della cosiddetta "Piramide della Ricerca" e i lavoratori con contratto a tempo determinato.

Secondo i rappresentanti sindacali, la diminuzione delle risorse potrebbe compromettere il pagamento del salario accessorio del personale della ricerca, rendere più difficili le progressioni economiche e l'attribuzione degli incarichi previsti dal contratto, oltre a mettere in discussione il percorso di stabilizzazione dei dipendenti precari. In particolare, sarebbe a rischio l'assunzione di 15 lavoratori, con conseguenze sulla continuità delle attività di ricerca e sulla conservazione delle competenze maturate negli anni.

Le sigle sindacali parlano di una situazione «inaccettabile», denunciando il permanere di una precarietà strutturale che, a loro giudizio, penalizza chi opera quotidianamente nei settori della ricerca, dell'innovazione, della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria.

L'assemblea ha conferito alle organizzazioni sindacali il mandato di avviare tutte le iniziative di mobilitazione necessarie per chiedere il ripristino delle risorse, maggiori garanzie occupazionali e una gestione più trasparente dei fondi destinati alla ricerca sanitaria.

Nei prossimi giorni sarà inoltre organizzato un incontro pubblico al quale saranno invitati consiglieri e assessori regionali, parlamentari eletti in Abruzzo e Molise e gli altri rappresentanti istituzionali, con l'obiettivo di sollecitare un intervento nei confronti del Ministero della Salute e del Governo.

Per Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp la mobilitazione proseguirà fino a quando non saranno ripristinate le risorse ritenute indispensabili per garantire occupazione, diritti e prospettive al personale della ricerca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.