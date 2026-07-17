VIDEO-FOTO/ RUZZO RETI, BILANCIO 2025 APPROVATO ALL'UNANIMITÀ: UTILE IN CRESCITA E CDA CONFERMATO PER IL TERZO MANDATO CON QUALCHE TENTATIVO MALDESTRO DI ENTRARE IN CONSIGLIO SUBITO ABORTITO

L'assemblea dei soci di Ruzzo Reti ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2025 e ha rinnovato, per il terzo mandato consecutivo, il Consiglio di amministrazione composto dalla presidente Alessia Cognitti e dai consiglieri Alberto Fagotti e Alfredo Grotta. Il bilancio si chiude con un utile di 855 mila euro, in crescita rispetto all'anno precedente, e con un margine operativo superiore ai 2,4 milioni di euro. Numeri che, secondo la società acquedottistica teramana, confermano la solidità economica dell'azienda e la capacità di proseguire gli investimenti sul servizio idrico integrato. Nel corso del 2025 Ruzzo Reti ha destinato 15,3 milioni di euro al potenziamento delle reti acquedottistiche e fognarie, all'ammodernamento degli impianti di depurazione e potabilizzazione, alla riduzione delle perdite idriche, alla digitalizzazione delle infrastrutture e all'innovazione tecnologica.

È il quarto anno consecutivo in cui gli investimenti superano i 10 milioni di euro. Tra i risultati evidenziati nel bilancio figurano anche i risparmi ottenuti nella gestione aziendale: oltre 249 mila euro nelle manutenzioni di hardware e automezzi, 122 mila euro nei servizi di videoispezione, 114 mila euro nelle spese postali e 86 mila euro nella gestione dei depuratori, oltre ad altre economie conseguite su materie prime e servizi. Sul fronte patrimoniale prosegue inoltre il miglioramento della situazione finanziaria della società. Nel 2025 i crediti verso i clienti si sono ridotti di oltre 3,4 milioni di euro grazie al rafforzamento delle attività di recupero crediti. L'approvazione unanime del bilancio è stata accompagnata dalla riconferma dell'attuale governance, interpretata dai soci come un segnale di continuità nella gestione dell'azienda. «L'approvazione all'unanimità del bilancio e il rinnovo del Consiglio di amministrazione rappresentano un riconoscimento importante del lavoro svolto e del percorso costruito in questi anni», ha dichiarato la presidente Alessia Cognitti, ringraziando i Comuni soci per la fiducia rinnovata. La presidente ha sottolineato come i risultati raggiunti siano frutto della collaborazione tra azienda, amministrazioni locali e istituzioni, ribadendo l'impegno a proseguire lungo il percorso di investimenti, sostenibilità e innovazione per migliorare la qualità del servizio idrico offerto ai cittadini della provincia di Teramo. Da registrare un debole tentativo di alcuni sindaci di sinistra di tentare la conquista di un posto in cda subito abortito dalla mancanza di numeri e il tentativo da parte del sindaco di Montorio di portare il cda da tre a cinque componenti senza sapere che la norma non prevede tutto questo.