LA VINCITRICE DEL PREMIO CAMPIELLO OPERA PRIMA NADEESHA UYANGODA A TERAMO

vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2026, Nadeesha Uyangoda, presenterà il suo esordio narrativo “Acqua sporca” (Einaudi) domenica 19 luglio 2026alle 19.00 presso il Castello della Monica di Teramo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso ilPark Hotel Sporting di Teramo. Ladel, presenterà il suo esordio narrativo “” (Einaudi)presso ildi Teramo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso ildi Teramo.

L’incontro, realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello e la Fondazione Bruno Ballone, sarà condotto dal giornalista e scrittore Antonio D’Amore e rappresenterà un’occasione preziosa per il pubblico di scoprire l’esordio narrativo di Nadeesha Uyangoda. Scrittrice italofona nata in Sri Lanka e cresciuta in Italia, Uyangoda cura una rubrica di letteratura per Internazionale ed è autrice dei saggi L’unica persona nera nella stanza (66thand2nd, 2021) e Corpi che contano (66thand2nd, 2024); con Acqua sporca firma il suo debutto nella narrativa.

L’edizione 2026 ha assegnato questo riconoscimento a Nadeesha Uyangoda con la seguentemotivazione: «Acqua sporca, romanzo d'esordio di Nadeesha Uyangoda, dà voce, con intensità narrativa e limpidezza stilistica, alle fratture e alle appartenenze multiple del mondo contemporaneo, trasformando una vicenda familiare e migratoria in una narrazione polifonica sull'identità, la memoria e l'eredità affettiva. Attraverso una scrittura insieme nitida e simbolica, il romanzo intreccia esperienze individuali e storia collettiva, restituendo il senso dello spaesamento, del ritorno e della ricerca di sé tra lingue, culture e generazioni diverse. Acqua sporca si impone, pertanto, come voce originale ma già ben riconoscibile nella narrativa italiana contemporanea»

Il Premio Campiello Opera Prima è un riconoscimento istituito nel 2004, che viene assegnato ad unautore esordiente, non prevede limiti di età e viene attribuito e annunciato dalla Giuria dei Letterati a fine maggio di ogni anno, nel corso della Cerimonia di Selezione della Cinquina finalista del Campiello. Il riconoscimento sarà celebrato nel corso della Cerimonia di Premiazione del Premio Campiello, in programma sabato 3 ottobre 2026 al Lido di Venezia.