ALPINISTA FERITO SUL CORNO GRANDE, SOCCORSO IN PARETE A 2.700 METRI

Intervento di soccorso sul Corno Grande, del Gran Sasso, dove un alpinista di 39 anni, residente in provincia di Lecco, è rimasto ferito durante la scalata della via dello Spigolo Sud-Sud-Est. L'incidente è avvenuto lungo il quarto tiro dell'itinerario, a circa 2.700 metri di quota. L'uomo stava salendo in cordata quando è scivolato: durante la caduta una protezione mobile installata in parete ha ceduto, facendo proseguire il volo fino alla cengia dove era stata predisposta la sosta. Nell'impatto ha riportato un trauma agli arti inferiori. Il compagno di cordata lo ha subito assicurato e ha lanciato l'allarme. Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha coordinato l'intervento, disponendo l'attivazione dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l'équipe sanitaria. L'elicottero ha allestito un punto operativo nei pressi del Rifugio Fontari, permettendo al tecnico di raggiungere i due alpinisti con una complessa manovra al verricello e di metterli in sicurezza. Nel frattempo è stata mobilitata anche una squadra via terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, pronta a intervenire in supporto se necessario. Alle operazioni hanno inoltre collaborato due tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano già in quota per attività personale. Dopo essere stato immobilizzato e stabilizzato dal personale sanitario, il 39enne è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale dell'Aquila per gli accertamenti e le cure necessarie. Successivamente l'elicottero è tornato in parete per recuperare anche il compagno di cordata. Le operazioni si sono concluse in tempi rapidi nonostante le difficili condizioni meteorologiche, caratterizzate da un forte vento in quota.