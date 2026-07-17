RIAPERTO IL PONTE CICLOPEDONALE TRA GIULIANOVA E TORTORETO: DA OGGI DI NUOVO TRANSITABILE

Nella scelta tra il riaprirlo venerdì o sabato... ha vinto venerdì. È tornato percorribile da oggi, a partire dalle ore 12, il ponte ciclopedonale che collega Giulianova e Tortoreto. Conclusi i lavori e completati gli ultimi adempimenti amministrativi, il passaggio è stato riaperto al pubblico e, già nei primi minuti, numerosi pedoni e ciclisti hanno ripreso a utilizzarlo. L'intervento si era reso necessario dopo che, nel mese di febbraio, erano emersi problemi strutturali sul lato ovest della passerella in legno, tali da imporne la chiusura per motivi di sicurezza. I lavori, finanziati dai Comuni di Giulianova e Tortoreto e affidati dalla Provincia, sono stati completati nell'arco di circa un mese dall'aggiudicazione dell'appalto. La riapertura restituisce un collegamento strategico tra le due località rivierasche, particolarmente utilizzato durante la stagione estiva da residenti e turisti che scelgono di spostarsi a piedi o in bicicletta.