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CALICI DI STELLE TORNA AD ACCENDERE LE NOTTI D'ABRUZZO

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L'estate abruzzese torna ad accendersi con Calici di Stelle, la manifestazione simbolo dell'enoturismo italiano promossa dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo, che dal 24 luglio al 16 agosto porterà appassionati, turisti e famiglie a vivere un'esperienza unica tra vigneti, cantine e borghi del territorio regionale. 
 
L'edizione 2026 conferma la straordinaria vitalità del comparto vitivinicolo abruzzese con 25 cantine aderenti che daranno vita a 63 eventi serali, trasformando le notti d'estate in un viaggio tra degustazioni, musica dal vivo, visite guidate, cene tra i filari, osservazioni del cielo stellato, arte, cultura e racconti del vino. 
 
Calici di Stelle rappresenta molto più di una semplice degustazione: è un invito a scoprire l'anima dell'Abruzzo attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, il paesaggio, l'ospitalità delle aziende vitivinicole e il lavoro quotidiano dei produttori che custodiscono tradizioni secolari e guardano al futuro con innovazione e sostenibilità.
 
"Calici di Stelle è uno degli appuntamenti più rappresentativi della nostra estate e dell'enoturismo regionale – dichiara Nicola D'Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo –. Per oltre tre settimane le nostre cantine apriranno le porte ai visitatori proponendo esperienze autentiche, capaci di raccontare il vino come espressione del territorio, della cultura e delle persone che lo vivono ogni giorno. I numeri di questa edizione, con 25 aziende coinvolte e 63 eventi distribuiti in tutta la regione, testimoniano la voglia di fare rete e di offrire un'accoglienza di qualità, valorizzando un patrimonio che rende l'Abruzzo una destinazione sempre più apprezzata dagli enoturisti italiani e stranieri.
 
L'iniziativa coinvolgerà tutte le principali aree vitivinicole della regione, offrendo un calendario ricco e variegato, pensato per soddisfare un pubblico eterogeneo: dagli appassionati del vino a chi desidera vivere una serata diversa immerso nella natura, fino ai turisti che scelgono l'Abruzzo per le proprie vacanze estive.
 
Ogni cantina interpreterà Calici di Stelle con una propria identità, proponendo esperienze originali che uniscono il piacere della degustazione alla scoperta del territorio, creando un dialogo tra vino, gastronomia locale, musica, arte e tradizioni.
 
L'evento si inserisce nel più ampio progetto di promozione dell'enoturismo portato avanti dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo, con l'obiettivo di valorizzare le aziende associate e contribuire allo sviluppo di un turismo esperienziale, sostenibile e destagionalizzato, capace di generare valore per l'intero territorio.
 
Il programma completo degli eventi, con date, orari e modalità di partecipazione, è disponibile sui canali ufficiali del Movimento Turismo del Vino Abruzzo e delle cantine aderenti. 
 
https://www.movimentoturismovinoabruzzo.it/calici-di-stelle-in-abruzzo-2026/

Movimento Turismo Vino Abruzzo