CALICI DI STELLE TORNA AD ACCENDERE LE NOTTI D'ABRUZZO

L'estate abruzzese torna ad accendersi con Calici di Stelle, la manifestazione simbolo dell'enoturismo italiano promossa dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo, che dal 24 luglio al 16 agosto porterà appassionati, turisti e famiglie a vivere un'esperienza unica tra vigneti, cantine e borghi del territorio regionale.
Calici di Stelle rappresenta molto più di una semplice degustazione: è un invito a scoprire l'anima dell'Abruzzo attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, il paesaggio, l'ospitalità delle aziende vitivinicole e il lavoro quotidiano dei produttori che custodiscono tradizioni secolari e guardano al futuro con innovazione e sostenibilità.
L'iniziativa coinvolgerà tutte le principali aree vitivinicole della regione, offrendo un calendario ricco e variegato, pensato per soddisfare un pubblico eterogeneo: dagli appassionati del vino a chi desidera vivere una serata diversa immerso nella natura, fino ai turisti che scelgono l'Abruzzo per le proprie vacanze estive.
Ogni cantina interpreterà Calici di Stelle con una propria identità, proponendo esperienze originali che uniscono il piacere della degustazione alla scoperta del territorio, creando un dialogo tra vino, gastronomia locale, musica, arte e tradizioni.
L'evento si inserisce nel più ampio progetto di promozione dell'enoturismo portato avanti dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo, con l'obiettivo di valorizzare le aziende associate e contribuire allo sviluppo di un turismo esperienziale, sostenibile e destagionalizzato, capace di generare valore per l'intero territorio.
Movimento Turismo Vino Abruzzo