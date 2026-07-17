CALICI DI STELLE TORNA AD ACCENDERE LE NOTTI D'ABRUZZO

Calici di Stelle rappresenta molto più di una semplice degustazione: è un invito a scoprire l'anima dell'Abruzzo attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, il paesaggio, l'ospitalità delle aziende vitivinicole e il lavoro quotidiano dei produttori che custodiscono tradizioni secolari e guardano al futuro con innovazione e sostenibilità.

L'iniziativa coinvolgerà tutte le principali aree vitivinicole della regione, offrendo un calendario ricco e variegato, pensato per soddisfare un pubblico eterogeneo: dagli appassionati del vino a chi desidera vivere una serata diversa immerso nella natura, fino ai turisti che scelgono l'Abruzzo per le proprie vacanze estive.

Ogni cantina interpreterà Calici di Stelle con una propria identità, proponendo esperienze originali che uniscono il piacere della degustazione alla scoperta del territorio, creando un dialogo tra vino, gastronomia locale, musica, arte e tradizioni.

L'evento si inserisce nel più ampio progetto di promozione dell'enoturismo portato avanti dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo, con l'obiettivo di valorizzare le aziende associate e contribuire allo sviluppo di un turismo esperienziale, sostenibile e destagionalizzato, capace di generare valore per l'intero territorio.

L'estate abruzzese torna ad accendersi con, la manifestazione simbolo dell'enoturismo italiano promossa dal, che dalporterà appassionati, turisti e famiglie a vivere un'esperienza unica tra vigneti, cantine e borghi del territorio regionale.L'edizione 2026 conferma la straordinaria vitalità del comparto vitivinicolo abruzzese conche daranno vita a, trasformando le notti d'estate in un viaggio tra degustazioni, musica dal vivo, visite guidate, cene tra i filari, osservazioni del cielo stellato, arte, cultura e racconti del vino.– dichiara, Presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo –.Il programma completo degli eventi, con date, orari e modalità di partecipazione, è disponibile sui canali ufficiali dele delle cantine aderenti.