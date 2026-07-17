VIDEO / PONTE RIAPERTO, TRIBUIANI: «PER IL FUTURO I COMUNI DOVRANNO PROGRAMMARE I LAVORI IN ANTICIPO»



Conclusi i lavori di competenza della Provincia, toccherà ora ai Comuni di Giulianova e Tortoreto programmare alcuni interventi di manutenzione ordinaria, in particolare sulla pavimentazione e sulle ringhiere in legno, elementi che presentano i segni del tempo e richiederanno un progressivo restyling. La riapertura del ponte ciclopedonale sul Salinello, che collega Giulianova e Tortoreto, consente nuovamente il passaggio di pedoni e ciclisti lungo uno dei collegamenti più frequentati della costa teramana, ma lascia aperte altre questioni che investono il futuro della struttura. Il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Paolo Tribuiani, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Ranieri, e il direttore dei lavori e progettista, l'ingegnere Nepa, per la rapidità con cui hanno gestito tutte le fasi dell’opera. Secondo Tribuiani, non si sono registrate particolari criticità durante l'esecuzione dell'intervento, consentendo di accelerare i tempi e restituire rapidamente alla collettività un'infrastruttura ritenuta fondamentale soprattutto durante la stagione estiva. Il consigliere ha inoltre evidenziato come, in futuro, sarebbe auspicabile avviare con maggiore anticipo la programmazione degli interventi, pur ricordando le difficoltà economiche che gli enti locali devono affrontare. La manutenzione del ponte richiede infatti risorse significative, stimate in circa 130 mila euro per ciascun Comune. Prima della riapertura sono stati completati tutti i controlli tecnici previsti. L'opera è stata sottoposta al collaudo statico, comprensivo di prove di carico, ed è stata certificata come pienamente sicura.