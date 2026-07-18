NOTTE DEI SERPENTI, PIAZZA MARTIRI SI ACCENDE: TANTISSIME PERSONE PER LA PRIMA SERATA DI PROVE

Piazza Martiri si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto per la prima delle tre serate di prove aperte della Notte dei Serpenti, richiamando un pubblico numerosissimo che ha riempito il cuore della città. Famiglie, giovani, appassionati e semplici curiosi hanno seguito con entusiasmo il lavoro di Enrico Melozzi, applaudendo una serata che ha restituito centralità alla musica popolare abruzzese. Le prove aperte in piazza rappresentano l'anteprima cittadina dell'evento prima del concerto finale di Pescara e sono state pensate proprio per coinvolgere il territorio. Sul palco si sono alternati orchestra, coro e artisti impegnati nella messa a punto dello spettacolo, mentre le note delle melodie della tradizione, reinterpretate con arrangiamenti moderni, hanno conquistato il pubblico. Nonostante si trattasse di semplici prove, l'atmosfera è stata quella di un vero concerto, con applausi continui e tanti spettatori rimasti fino al termine della serata. Stasera si replica.





