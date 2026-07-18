NOTTATA DI SANGUE NEL TERAMANO, ZIA ACCOLTELLA IL NIPOTE, FERITO ANCHE IL NONNO CHE CERCAVA DI SEPARARLI





È finito a coltellate un acceso scontro tra familiari, che si è trasformato in un episodio di improvvisa violenza che ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Il bilancio è di tre persone trasportate all'ospedale di Teramo, tra cui un uomo le cui condizioni sono considerate gravi ed è stato ricoverato con prognosi riservata. In base a quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, la vicenda avrebbe coinvolto una donna e un suo parente, zia e nipote, residenti in abitazioni diverse. Il confronto verbale sarebbe rapidamente degenerato fino a sfociare in una colluttazione durante la quale sarebbero stati utilizzati anche oggetti presenti nell'abitazione. Nel corso dei momenti più concitati, il niopote avrebbe spaccato un piatto in testa alla ziza, che avrebbe risposto con una coltellata al torace. Un anziano familiare, nonno del ragazzo e padre della donna, intervenuto nel tentativo di interrompere lo scontro e riportare la calma, è rimasto a sua volta coinvolto, cadendo e riportando la frattura di un arto.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento del personale del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo. L'uomo ferito al torace è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre gli altri due sono stati affidati alle cure dei sanitari. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per ricostruire con esattezza la successione degli eventi e individuare le responsabilità. Il quadro resta in fase di definizione e ulteriori particolari potrebbero emergere nelle prossime ore.