FRANCESCA TOCCA SARÀ LA STAR STASERA DELL' EVENTO MODA ABRUZZESE







Sarà uno dei volti più noti alle platee televisive, la star dell'Essaouira Couture Fashion Show, trentesima edizione manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del settore e che, anche quest'anno, ha registrato un forte interesse di pubblico con la corsa ai posti disponibili. Pescara si prepara a vivere una delle serate simbolo dell'estate dedicata alla moda. Questa sera, alle 22, Piazza Salotto ospiterà l'evento, promosso con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune, e che porterà in passerella circa 150 creazioni, prevalentemente dedicate alla moda femminile ma con spazio anche alle collezioni uomo e bambino. Gli abiti sono firmati da stilisti italiani e internazionali, oltre che realizzati all'interno dell'atelier Essaouira. Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà come detto la ballerina Francesca Tocca, volto noto del programma televisivo "Amici", protagonista di numerose produzioni televisive e videoclip musicali, recentemente impegnata anche nelle coreografie dell'Eurovision Song Contest. A curare la regia della manifestazione è stato il fondatore del marchio, Fabrizio Canta, presidente Moda di Confartigianato Abruzzo, che condurrà lo spettacolo con l'obiettivo di valorizzare non soltanto la creatività degli stilisti, ma anche il lavoro delle maestranze che operano ogni giorno nel settore della moda. Ampio spazio sarà riservato anche ai giovani talenti. Dietro le quinte saranno infatti impegnati gli allievi delle accademie di make-up e hair styling del territorio insieme agli studenti delle scuole di moda, chiamati a collaborare all'organizzazione e alla preparazione delle modelle, contribuendo alla riuscita di una manifestazione che unisce spettacolo, formazione e promozione delle eccellenze locali.