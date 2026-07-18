UBRIACA, SI SCONTRA CON UN'AUTO IN SOSTA E POI "ENTRA" IN UN BAR





Ubriaca, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, finendo prima contro una vettura in sosta e poi finisce contro i tavolini di un bar, investendo un uomo. L'episodio si è verificato all’una di notte, a Civita di Bagno, nel’Aquilano, nei pressi di un bar e di un distributore automatico di sigarette, in una zona abitualmente molto frequentata anche nelle ore notturne. Secondo quanto ricostruito una Volkswagen Passat condotta da una 41enne residente all'Aquila ha urtato una Golf parcheggiata davanti un bar, poi ha travolto tavolini e sedie e investito il proprietario della stessa Golf, che pochi istanti prima aveva acquistato delle sigarette e stava parlando con alcune persone all'esterno del locale. Ha riportato traumi al volto, alla testa e a un braccio. Soccorso dal personale del 118, ha una prognosi di 40 giorni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e i sanitari. Gli accertamenti eseguiti sulla conducente hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per questo motivo la donna è stata denunciata a piede libero per lesioni stradali, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Al momento dello schianto, infatti, nei pressi del bar erano presenti anche altre persone che, solo per una fortunata coincidenza, non sono rimaste coinvolte nell'impatto.