COLTELLATE A CENA / IL GIOVANE FERITO DALLA ZIA HA CERCATO DI FUGGIRE IN MOTO, MA È SVENUTO PER LA PERDITA DI SANGUE





Ha tentato di allontanarsi in sella al suo scooter, nonostante la grave ferita provocata dalla coltellata della zia, il 25enne di Castel Castagna protagonista della lite familiare scatenatasi a cena. La fuga, però, è durata soltanto pochi chilometri: il giovane è crollato sull'asfalto, probabilmente a causa della debolezza dovuta alla perdita di sangue. È stato trovato sulla strada dai sanitari intervenuti nella frazione di Castagna Bassa, nel comune di Castel Castagna. Poco dopo i soccorritori hanno scoperto che quanto accaduto sulla strada era soltanto l'epilogo della violentissima aggressione consumatasi all'interno dell'abitazione, dove una cena in famiglia si era trasformata in un incubo. Intanto, si delineano i contorni della vicenda: il giovane avrebbe improvvisamente aggredito il nonno e la zia. Armato di un piatto di ceramica, lo avrebbe infranto contro la testa della donna. L'anziano sarebbe intervenuto nel tentativo di proteggerla ma, nella concitazione, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e riportando la frattura di una gamba. Ferita alla testa, la zia avrebbe reagito impugnando un coltello e avrebbe colpito il nipote al torace. Il giovane è poi fuggito dall'abitazione con lo scooter, ma è caduto poco dopo. Sono tutti in ospedale. Il giovane in prognosi riservata per la coltellata, la donna ricoverata per un trauma cranico e l’anziano per una gamba fratturata





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