TEMPERATURE RECORD, L'ABRUZZO SFIORA I 43 GRADI

L'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Abruzzo continua a mettere sotto pressione il settore agricolo. Temperature oltre i 40 gradi e la prolungata assenza di piogge stanno creando gravi difficoltà a vigneti, oliveti, cereali e colture orticole, con il rischio di pesanti ripercussioni sulla qualità e sulla quantità dei raccolti. Tra le colture più colpite c'è il pomodoro a pera d'Abruzzo, la cui produzione viene compromessa quando le temperature superano i 32-33 gradi. Per i vigneti la situazione è meno critica grazie alle riserve idriche accumulate in primavera, anche se il perdurare del caldo potrebbe causare stress alle piante e rallentare la maturazione delle uve. Secondo i rilevamenti meteorologici, ieri è stata la giornata più calda dell'ondata, con punte di 42,4 gradi a Castiglione a Casauria e valori superiori ai 40 gradi anche in diverse aree dell'entroterra abruzzese. Un primo sollievo è atteso da martedì, quando l'arrivo di correnti più fresche da nord-est dovrebbe determinare un graduale calo delle temperature. Resta però l'attenzione per il possibile sviluppo di temporali anche intensi, favorito dal contrasto tra l'aria calda accumulata nei giorni scorsi e quella più fresca in arrivo.