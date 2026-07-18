VIDEO- FOTO/ ATRI PRESENTA IL PROGETTO PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA CATTEDRALE

È stato presentato al Teatro Comunale di Atri il progetto della nuova illuminazione artistica delle facciate della Cattedrale, un intervento pensato per valorizzare uno dei monumenti simbolo della città e accrescerne il fascino nelle ore serali. L'iniziativa è stata promossa e finanziata dall'Associazione Culturale "Gli Acquaviva" ETS, con l'obiettivo di coniugare tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e artistico atriano. All'incontro hanno preso parte il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, il presidente dell'associazione "Gli Acquaviva", Luciano Brandimarte, gli architetti Carlos Dodero e Barbara Rossi di Enel, il vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, e il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Teramo e L'Aquila, Massimo Sericola. Nel corso della presentazione sono state illustrate le caratteristiche del nuovo sistema illuminotecnico, progettato per esaltare gli elementi architettonici della Cattedrale con soluzioni moderne, rispettose del valore storico e artistico dell'edificio e attente all'efficienza energetica. L'intervento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del centro storico di Atri e del suo patrimonio monumentale.