VIDEO / "IL CORTILE DELLA CHIESA È DIVENTATO UN BAGNO PER CANI": LA VIDEODENUNCIA DEL PARROCO TERAMANO È GIA VIRALE

Una denuncia pubblica, accompagnata da immagini eloquenti, per richiamare al senso civico chi continua a utilizzare il prato della chiesa come area per i bisogni dei propri animali. A lanciarla è il parroco della chiesa di Madonna della Salute, nel quartiere di Villa Mosca, che ha affidato a un video il proprio sfogo davanti a una situazione che definisce ormai insostenibile. Camminando nel cortile della parrocchia, il sacerdote mostra numerosi escrementi disseminati sul prato, spiegando che quella che un tempo era un'eccezione è diventata una consuetudine. «È diventata un'abitudine portare qui i cani a fare i loro bisogni», denuncia il parroco, sottolineando come praticamente ogni metro del prato presenti tracce lasciate dagli animali. Il problema, spiega, non riguarda soltanto il decoro di uno spazio frequentato quotidianamente da fedeli, bambini e famiglie, ma anche le difficoltà legate alla manutenzione dell'area verde. L'erba viene infatti tagliata dai sacerdoti della parrocchia e, durante lo sfalcio, gli escrementi finiscono inevitabilmente per essere sparsi dalla macchina rasaerba, con evidenti problemi di igiene. Il parroco si dice sorpreso dall'assenza di rispetto nei confronti di un luogo di culto e rivolge un appello ai proprietari dei cani affinché cambino comportamento, raccogliendo sempre le deiezioni dei propri animali ed evitando di utilizzare il cortile della chiesa come area di sgambamento. La denuncia, raccolta dalla consigliera comunale Caterina Provvisiero e dal presidente del Comitato "Amici di Villa Mosca" Gigi Gorgoglione, riporta al centro il tema del rispetto degli spazi pubblici e condivisi. Al di là delle eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali per chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane, il parroco richiama soprattutto il senso di responsabilità individuale e la convivenza civile. Il suo messaggio è chiaro: il cortile della chiesa deve tornare a essere un luogo pulito e accogliente, non un prato disseminato di deiezioni che costringono i volontari a lavorare in condizioni difficili e compromettono il decoro di uno spazio destinato alla comunità.

