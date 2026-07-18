TOTTEA NON LASCIA, RADDOPPIA: ARRIVANO GABBANI E...

La Notte Azzurra festeggia il traguardo della ventesima edizione con un grande nome della musica italiana. Dopo settimane di attesa, la Pro Loco di Tottea ha ufficializzato che il protagonista dell'appuntamento del 16 agosto sarà Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista tra i più popolari del panorama nazionale.

L'artista salirà sul palco della manifestazione, confermando l'ambizione di un evento che, negli anni, è diventato uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate abruzzese, capace di richiamare migliaia di spettatori.

Ma gli organizzatori lasciano intendere che le novità potrebbero non essere finite. Sono infatti in corso trattative, ormai in una fase definita avanzata, per regalare al pubblico un altro evento di assoluto prestigio.

L'obiettivo è quello di portare a Tottea, il prossimo 13 agosto, in occasione dell'Anteprima della Notte Azzurra, un autentico simbolo della musica hard rock internazionale: uno dei fondatori e membri storici di una delle band più leggendarie del mondo.

Per il momento la Pro Loco mantiene il massimo riserbo sull'identità dell'artista, annunciando che ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Se l'accordo dovesse andare in porto, la ventesima edizione della Notte Azzurra si trasformerebbe in un doppio evento di richiamo nazionale e internazionale, destinato ad accendere i riflettori su Tottea per due serate consecutive all'insegna della grande musica.