CADE DALLA FERRATA E VOLA PER VENTI METRI; SOCCORSA ALPINISTA 37ENNE, È IL 12ESIMO INTERVENTO IN DICIOTTO GIORNI

Intervento nella tarda mattinata di oggi per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Abruzzo a seguito dell’incidente occorso a un’escursionista impegnata da sola sulla Ferrata Ventricini, al Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. La donna, di 37 anni, residente a Roma è caduta lungo il sentiero nei pressi della base della Seconda Spalla, scivolando per oltre 20 metri. Nonostante l’infortunio, è riuscita ad allertare i soccorsi e a mantenere il contatto con il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, che l’ha costantemente assistita telefonicamente, rassicurandola e guidandola fino all’invio della posizione esatta del luogo dell’incidente. La donna riferiva un trauma a un ginocchio e a una spalla. Ricevute le coordinate, è stato attivato l’elisoccorso decollato da Pescara con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l’équipe sanitaria del 118. Contestualmente è partita una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico con un medico del CNSAS, pronta a fornire supporto qualora le condizioni meteo avessero impedito le operazioni aeree. In quota il forte vento ha reso particolarmente complesse le manovre di avvicinamento e recupero. Nonostante le difficoltà, il Tecnico di Elisoccorso è riuscito a essere calato in prossimità dell’infortunata, che è stata raggiunta, stabilizzata e recuperata con il verricello. Successivamente è stata trasportata alla piazzola di Prati di Tivo, dove è stata affidata all’ambulanza del 118 per il trasferimento all’ospedale di Teramo. Con quello di oggi salgono a dodici gli interventi effettuati dal Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo nei primi diciotto giorni di luglio, un dato che conferma l’intensa frequentazione della montagna nel periodo estivo. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo rinnova l’invito a tutti gli appassionati a pianificare con attenzione le proprie escursioni, scegliendo itinerari adeguati alle proprie capacità e verificando sempre le condizioni meteorologiche. In caso di difficoltà è fondamentale attivare tempestivamente i soccorsi, evitando di aggravare situazioni già critiche.