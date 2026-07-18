LA CONFERENZA DI RIPATTONINARTE "SALTATA" COSTA IL POSTO AL BIM ALL'ASSESSORA DI BELLANTE

Cambi al Bim. Il sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre ha deciso di revocare all'assessore Teresa Di Berardino la delega, mantenendole però tutte le altre competenze amministrative. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione di maggioranza, nel corso della quale, dopo aver criticato il fatto che l'assessora non aveva rappresentato il Comune alla conferenza stampa di RipattoninArte, benché invitata dal Sindaco - impegnato altrove , lo stesso Primo Cittadino aveva comunicato la sua decisione, anche per «alleggerire l'assessora, consentendole di seguire al meglio le sue deleghe»