CONTROLLI A TAPPETO SULLA MOVIDA DI TORTORETO: ISPEZIONATI STABILIMENTI E OLTRE CENTO PERSONE IDENTIFICATE

Controlli straordinari sul litorale teramano per garantire maggiore sicurezza durante la stagione estiva. Nella serata di ieri le forze dell'ordine hanno dato vita a un'operazione interforze ad "alto impatto" che ha interessato il territorio di Tortoreto, con particolare attenzione ai locali del lungomare e alle aree della movida.

Al servizio hanno preso parte personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale di Tortoreto e della Asl. L'obiettivo dell'attività era verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, tutela della salute pubblica e contrasto alla somministrazione di alcol ai minorenni, fenomeno ritenuto particolarmente preoccupante durante il periodo estivo.

Le verifiche hanno interessato numerosi esercizi pubblici del centro costiero. La maggior parte delle attività ispezionate è risultata in regola, confermando il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

I controlli hanno riguardato anche la viabilità. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato verifiche sulle principali arterie del territorio, sottoponendo gli automobilisti ad accertamenti con etilometro. Al termine dell'attività non sono state riscontrate violazioni per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dell'operazione sono stati ispezionati anche tre noti stabilimenti balneari, dove sono emerse diverse irregolarità. In particolare sono state contestate violazioni al Codice della navigazione, carenze relative ai requisiti minimi degli ambienti di lavoro, alla sicurezza degli impianti elettrici, alle condizioni igienico-sanitarie e alla manutenzione dei locali destinati ai lavoratori. Rilevate inoltre irregolarità nella cartellonistica obbligatoria relativa al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

Complessivamente sono state identificate oltre cento persone attraverso la banca dati interforze e controllati decine di veicoli.

L'operazione rappresenta il primo di una serie di servizi straordinari programmati per tutta l'estate. Controlli analoghi saranno infatti estesi nelle prossime settimane agli altri principali centri della costa e della provincia di Teramo, con l'obiettivo di garantire sicurezza e legalità nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione turistica.