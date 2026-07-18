CEDE RAMO AI TIGLI, TRANCIATI CAVI ELETTRICI, STRADA CHIUSA

. Un grosso ramo si è improvvisamente spezzato, crollando su viale Mazzini, proprio nei pressi dell'incrocio con piazza Garibaldi. Il cedimento ha provocato danni significativi all'infrastruttura cittadina: nell'impatto, infatti, sono rimasti del tutto tranciati alcuni cavi elettrici, rimasti sospesi o adagiati sull'asfalto, con conseguenti potenziali rischi per la sicurezza dei passanti e la stabilità della rete locale. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del grosso arbusto, le autorità hanno dovuto disporre l'immediata chiusura al transito di viale Mazzini in direzione via Riccitelli. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, con il traffico che ha subìto pesanti rallentamenti nel cuore del nodo cittadino. Sul posto sono prontamente intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale per gestire l'emergenza viabilità e deviare il flusso di auto. A coordinare le delicate operazioni sul campo è presente il vice commissario Calvarese.

Al momento sono in corso le verifiche da parte dei tecnici per il ripristino dei cavi elettrici danneggiati e la bonifica completa della carreggiata. Non si registrano, fortunatamente, feriti o veicoli coinvolti nel crollo.