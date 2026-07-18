BELLANTE / L'ASSESSORA DI BERARDINO: «L'"ALLEGGERIMENTO" È UNA SCUSA NON CREDIBILE, LA MIA REVOCA AL BIM È UN ATTO POLITICO, IL SINDACO SI GUARDI DAL "FUOCO AMICO"...»



Dall'assessora di Bellante, Teresa Di Berardino, riceviamo e pubblichiamo questa replica

alle parole del Sindaco, Giovanni Melchiorre (leggi qui):



Ho letto con attenzione le dichiarazioni del Sindaco, riguardo al ritiro della mia delega al Bim. La motivazione secondo cui si sarebbe trattato di una scelta per “alleggerirmi” da un incarico appare chiaramente poco credibile e non corrisponde alla verità, ma purtroppo il sindaco non è avvezzo da tempo ai confronti leali e trasparenti. Come sempre si è scelta una decisione unilaterale che, a mio avviso, risponde esclusivamente a valutazioni di natura politica.

Mi ha comunicato verbalmente il ritiro della delega giovedì sera 16 Luglio, al termine di una accesa discussione su altre questioni in una riunione di maggioranza, affermando che mi ritirava la delega per non aver saputo assolvere al mio mandato con la giusta competenza in questi 5 anni, ma nel comunicato ha cambiato versione! Nella stessa sede ha tentato di chiudere velocemente la riunione senza darmi possibilità di replica. Anche per questo motivo sono contenta di poter chiarire pubblicamente la mia posizione dinanzi ai cittadini.

La mia attività è stata sempre trasparente, coerente e rispettosa del ruolo ricoperto, valori che hanno guidato ogni mia scelta e che continueranno a rappresentare il mio modo di intendere l’impegno pubblico.

Respingo inoltre il tentativo di collegare la revoca della delega alla mia mancata partecipazione alla conferenza stampa di Ripattoni in Arte. Non ero presente semplicemente perché non mi è stata preventivamente comunicata. E ne ho appreso lo svolgimento soltanto la sera precedente, intorno alle 21, quando sono stata informata dal Sindaco della sua impossibilità di partecipare.

Continuerò a lavorare con serenità nell’interesse del territorio, con lo stesso impegno di sempre, indipendentemente dagli incarichi che mi vengono attribuiti o revocati.

Per quanto riguarda la citata crisi in Amministrazione, dico solo che a volte ci si deve guardare le spalle più dal “ fuoco amico”, piuttosto che da chi è stato leale oltre ogni plausibile decenza.



Teresa Di Berardino



