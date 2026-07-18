COLTELLATE A CENA / MARTEDÌ COMPIRÀ 22 ANNI MA LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE IL RAGAZZO FERITO DALLA ZIA



Deve compiere 22 anni martedì prossimo, Elia F. il giovane di Atri ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere stato colpito al torace con un coltello al culmine di una violenta lite familiare. Il ragazzo ha riportato la perforazione di un polmone e la lama è passata a pochissima distanza dal cuore. I medici continuano a monitorarlo con la massima attenzione, le sue condizioni sono gravissime. L'episodio si è verificato in un'abitazione di Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna, dove la famiglia si era riunita per una cena. Quella che sembrava una serata tranquilla si è improvvisamente trasformata in una drammatica sequenza di violenza che ha coinvolto quattro persone. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il giovane avrebbe dato in escandescenze, aggredendo una zia di 55 anni e colpendola alla testa con un piatto di ceramica, provocandole una profonda ferita. Nel tentativo di interrompere la violenza sarebbe intervenuto anche il nonno ottantasettenne, che durante la colluttazione è caduto riportando la frattura del femore. A quel punto la donna, per difendersi, avrebbe impugnato un coltello, ferendo il nipote con un unico fendente al torace. Subito dopo essere stato colpito, il ragazzo avrebbe cercato di allontanarsi a bordo del proprio scooter, ma la fuga è durata solo poche decine di metri: a causa della grave emorragia si è accasciato sull'asfalto, dove è stato raggiunto e soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d'urgenza al Mazzini. Anche la zia e il nonno sono stati ricoverati nello stesso ospedale, mentre l'anziana nonna, presente durante tutta la drammatica scena, avrebbe tentato inutilmente di fermare il nipote utilizzando il proprio bastone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e sequestrato due coltelli trovati nell'abitazione. L'arma utilizzata per ferire il giovane è stata recuperata dopo che la donna avrebbe indicato agli investigatori il punto in cui l'aveva gettata, all'esterno della casa.





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